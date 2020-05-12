Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Хитке й оманливе затишшя: ворог на передовій облаштовує свої позиції

Як не стріляють, то копають. 12 травня саме такий день. По той бік лінії фронту окупанти облаштовуються.

Утім, затишшя хистке і оманливе. У воїнів вже й прикмета власна є: якщо загарбники відкривають хаотичний вогонь – чекай на спостережну місію.

Відстань до ворога настільки мала, що окупантів навіть без оптики видно, коли ті вилазять з окопів, – розповідають бійці. Докладніше про ситуацію в зоні ООС – у сюжеті Тетяни Наконечної.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як бойовики вдарили по ЗСУ фосфорними снарядами.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Після нічних атак, стрілянина не вщухає і вдень: бійці ООС про ситуацію на фронті
Після нічних атак, стрілянина не вщухає і вдень: бійці ООС про ситуацію на фронті
Засідки снайперів та розвідка безпілотниками: як діє ворог на передовій
Засідки снайперів та розвідка безпілотниками: як діє ворог на передовій
Помстилися за смерть бійця: сили ООС знищили машину бойовиків
Помстилися за смерть бійця: сили ООС знищили машину бойовиків
Стрілянина щодня, у будинках розриваються снаряди – мирні жителі про ворога на Донбасі
Стрілянина щодня, у будинках розриваються снаряди – мирні жителі про ворога на Донбасі
Бійцям ООС волонтери передали майже 10 тис. масок, а дипломати переказали частину зарплат
Бійцям ООС волонтери передали майже 10 тис. масок, а дипломати переказали частину зарплат
Працює професійна російська армія – бійці Нацгвардії про ворога на Донбасі
Працює професійна російська армія – бійці Нацгвардії про ворога на Донбасі
Ворог на передовій використовує розвідку та снайперів: ситуація в зоні ООС
Ворог на передовій використовує розвідку та снайперів: ситуація в зоні ООС
Паски від родичів та обстріли бойовиків – Великдень у зоні ООС
Паски від родичів та обстріли бойовиків – Великдень у зоні ООС

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка