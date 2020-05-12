Хитке й оманливе затишшя: ворог на передовій облаштовує свої позиції

Як не стріляють, то копають. 12 травня саме такий день. По той бік лінії фронту окупанти облаштовуються.

Утім, затишшя хистке і оманливе. У воїнів вже й прикмета власна є: якщо загарбники відкривають хаотичний вогонь – чекай на спостережну місію.

Відстань до ворога настільки мала, що окупантів навіть без оптики видно, коли ті вилазять з окопів, – розповідають бійці. Докладніше про ситуацію в зоні ООС – у сюжеті Тетяни Наконечної.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як бойовики вдарили по ЗСУ фосфорними снарядами.

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