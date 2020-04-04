1 300 градусов и ядовитый дым. Боевики ударили по ВСУ фосфорными снарядами

На передовой с началом 4 марта боевики уже трижды нарушили режим тишины. В частности, у Золотого-5 и Водяного. А накануне враг 16 раз открывал огонь по украинским позициям.

На этой неделе российские войска буквально засеяли поле перед украинскими позициями зажигательными снарядами. 29 мин 120-го калибра выжгли землю фосфором. Эти боеприпасы, запрещенные международными конвенциями, горят при температуре до 1 300 градусов, выделяя ядовитый дым.

На соседних позициях армейцы говорят, что боевики били по всему участку фронта, несколько мин долетело и до них. Позиции под Горловкой российские оккупанты пытаются поджечь с начала весны. Здесь у них сразу несколько целей: разминировать территорию для прохождения штурмовых групп, осуществить атаку, когда армейцы гасить пожар и нанести вред военным. Подробнее в сюжете Владимира Михайлова.

Напомним, в связи с карантинными мероприятиями по противодействию коронавируса временно приостановили ежегодные плановые отпуска военнослужащим ВСУ.

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