Ідуть на штурм без техніки: війська РФ збавили темпи наступу біля Вугледара

Російські окупаційні війська дещо збавили темп штурмових дій у районі Вугледара (Донецька область). Інколи ворог кидає на штурм підрозділи, проте без броньованої техніки.

Про це речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів ведучому телеканалу ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону.

– На сьогодні ворог дещо збавив свої оберти (біля Вугледара, – Ред.) і, певно, не має того потенціалу, щоб проводити великі штурмові дії, – зазначив Дмитрашківський.

Він уточнив, що протягом минулої ночі війська РФ спромоглися лише на дві спроби штурму, хоча їх “штурмовими діями назвати дуже важко”.

– Вони наступали мотострілецьким підрозділом – це відділення без техніки взагалі та без підтримки броні. Відповідно це такі суїцидальні дії, – наголосив Дмитрашківський.

Речник уточнив, що, не маючи успіхів на полі бою, ворог починає обстрілювати населені пункти. Протягом останніх двох днів було дуже багато “прильотів”, проте загальна кількість обстрілів все ж зменшилася приблизно наполовину.

В основному ворог під час обстрілів застосовує артилерію та міномети.

– За вчорашній день було близько 200 обстрілів. Якщо порівнювати, що було по 400 і більше, то зараз наполовину менше, – повідомив Дмитрашківський.

Він також розповів, що в районі Вугледара суттєво знизилась активність “вагнерівців”. Натомість на штурм українських позицій ідуть мотопіхотні підрозділи РФ.

За словами речника, є інформація про досить значну кількість знищених в Україні найманців ПВК Вагнера.

— Їхні втрати складають близько 30 тис., з них убитими – близько 6-9 тис., – заявив він.

Дмитрашківський повідомив, що РФ намагається демонструвати “військову присутність”. Наприклад, були випадки, коли піхоту РФ відправляли на штурм з бронегрупою, але без боєкомплекту. Ворожа техніка доходила до певних рубежів, висаджувала піхоту (якщо її не знищували Збройні сили України) і відходила назад.

На Запорізькому напрямку, за словами Дмитрашківського, ситуація суттєво спокійніша за Донецький напрямок. Українські військові будують фортифікаційні споруди та здійснюють інші дії, щоб у разі наступу окупантів дати їм гідну відсіч.

Нещодавно з’явилася інформація, що ЗСУ розгромили елітну 155 бригаду морської піхоти під Вугледаром.

За оцінками аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), невдачі військ РФ у районі Вугледара ще більше послабили віру росіян у здатність їхньої армії до наступу.

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