Игры, 3D графика и видеомейкинг: как прошел конкурс iTalent

Диктовать современные тенденции в мире технологий, дело молодых украинцев. В Киеве состоялся крупнейший всеукраинский конкурс по IT-технологиям.

Почти две тысячи детей со всей страны в этом году боролись за призовые места. Финалисты соревнований собрались в столице, чтобы защитить свои работы перед жюри и завоевать звание лучшего.

Всего номинаций 15. Среди них разработка компьютерных игр, 3D графика, видеомейкинг, разработка сайта и анимация. Больше всего внимания привлекают изобретения школьников, которые можно использовать в повседневной жизни.

Устройство Дарья изобрела, чтобы облегчить жизнь тем, кто имеет проблемы с осанкой. Только ваша спина окажется в неправильном положении, девайс предупредит об этом звуковым сигналом или вибрацией.

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Симпатичный комнатный фонарь, который светит красным цветом, на самом деле извещает нас об опасности. Андрей разместил в нем датчики, которые собирают информацию о состоянии воздуха. Таким образом, юный разработчик соединил декоративные функции светильника и измерительного прибора метеостанции.

Впрочем, больше внимания к мелочам уделили молодые художники, которые почти полгода работали над 3D анимацией. Мультик, созданный благодаря пластилиновым фигуркам, вызвал восторг у публики и жюри. Уникальной эту работу сделали интересные звуковые эффекты.

Каждый из участников должны не просто показать свой проект, но и провести полноценную публичную защиту. Чтобы развлечь зрителей и поразить жюри, дети создают креативные презентации. Организаторы уверены, что именно развитие разносторонних талантов облегчит в дальнейшем выбор желаемой профессии.

В этом сезоне победители, кроме медалей, получили смартфоны, игровые консоли и ноутбук.

Факты ICTV ранее писали о том, как фонд Украина поддерживает талантливых детей Полтавщины.

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