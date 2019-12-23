Ігри, 3D графіка та відеомейкінг: як пройшов конкурс iTalent

Диктувати сучасні тенденції у світі технологій, то справи молодих українців. У Києві відбувся найбільший всеукраїнський конкурс з IT-технологій.

Майже дві тисячі дітей з усієї країни цьогоріч боролися за призові місця. Фіналісти змагань зібралися у столиці, щоб захистити свої роботи перед журі та вибороти звання найкращого.

Усього номінацій 15. Серед них розробка комп’ютерних ігор, 3D графіка, відеомейкінг, розробка сайту та анімація. Найбільше уваги привертають винаходи школярів, які можна використовувати у повсякденному житті.

Пристрій Дар’я винайшла, щоб полегшити життя тим, хто має проблеми з поставою. Щойно ваша спина опиниться у неправильному положенні, девайс попередить про це звуковим сигналом або вібрацією.

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Симпатичний кімнатний ліхтар, що світить червоним кольором, насправді сповіщає нас про небезпеку. Андрій розмістив у ньому датчики, які збирають інформацію про стан повітря. У такий спосіб, юний розробник поєднав декоративні функції світильника та вимірювального приладу метеостанції.

Утім, найбільше уваги до дрібниць приділили молоді художники, які майже півроку працювали над 3D анімацією. Мультик, створений завдяки пластиліновим фігуркам, викликав захват у публіки та журі. Унікальною цю роботу зробили цікаві звукові ефекти.

Кожен з учасників має не просто показати свій проект, але й провести повноцінний публічний захист. Щоб розважити глядачів та вразити журі, діти створюють креативні презентації. Організатори упевнені, що саме розвиток різнобічних талантів полегшить у подальшому вибір омріяної професії.

Цього сезону переможці, окрім медалей, отримали смартфони, ігрові консолі та ноутбук.

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