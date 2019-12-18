Онлайн-дневник и зарядка гаджетов от ходьбы: стартапы украинских школьников

Онлайн-дневники в смартфонах или устройства, во время движения заряжающие гаджеты. Украинские школьники все чаще разрабатывают интересные изобретения и стартапы. И это без профильного специализированного образования. Сейчас отечественные стартаперы не просто покоряют украинских инвесторов, но и становятся конкурентоспособными на мировом рынке. Для государства это не только престиж, но и гарантия экономической стабильности.

Просто шагая, устройство Пульсар производит до 5 вольт напряжения – этого достаточно, чтобы изобретение днепровского школьника Макара Дробышева подпитывало аккумулятор смартфона.

Платы, провода, генераторы – несколько месяцев Макар работал в домашней лаборатории. На городском конкурсе стартапов парень занял первое место. Теперь работает над усовершенствованной версией.

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Девятикласснику Егору Сердюку понадобилось полтора года, чтобы самостоятельно овладеть программированием и создать собственный электронный дневник. Теперь всю необходимую информацию можно вносить прямо со смартфона.

Сайт работает на трех языках. Профиль несложный, поэтому пользоваться им могут даже младшие школьники. Теперь парень работает над тем, чтобы доступ к дневнику имели и учителя. Говорит, что делал дневник для себя, но сейчас им пользуется почти вся школа – около полтысячи учеников.

Эксперты говорят: на международном рынке украинские разработки конкурентоспособные и имеют большой потенциал, прежде всего – из-за необычных подходов. К креативу украинцев уже серьезно относятся не только инвесторы, но и государство. Кабинет министров создал Украинский фонд стартапов, который уже принимает заявки на финансирование.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как украинцы получают деньги на стартапы в Польше.

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