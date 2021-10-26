Индийский электрокар Ekonk научили “дышать”: 738 кг веса и уникальный корпус
Индийский стартап представил самый легкий электрокар будущего. Новый прототип получил название Ekonk, и он весит всего 738 кг.
Весь секрет авто кроется в его корпусе – Ekonk почти полностью построен из углепластика, который гораздо легче металла. Технические характеристики также впечатляют.
Двигатель выдает феноменальную мощность – 722 лошадиные силы, а до 100 км/ч гиперкар разгоняется за 2,5 сек. Максимальная скорость транспорта — 307 км/ч. Такими параметрами могут похвастаться и конкуренты – главная уникальность в работе двигателя.
Создатели отказались от водного охлаждения батареи. Инженеры использовали те же принципы, что и живые организмы, поэтому их аккумулятор “дышит”.
По заявлению компании, их новая технология под названием DiCo позволяет батареям охлаждаться непосредственно воздухом, в отличие от жидкостного охлаждения, которое большинство производителей электромобилей используют для охлаждения аккумуляторов электромобилей.
Разработка создателей Ekonk сделает электромобили легче, безопаснее, быстрее и экономичнее. В теории, это позволит увеличить дальность хода транспорта без подзарядки.
Остальные подробности революционной технологии содержатся в тайне.
Не только электрокары могут похвастаться дальностью хода — водородный автомобиль Toyota Mirai 2021 года официально установил мировой рекорд Гиннеса по пройденной дистанции на водороде. Транспорт будущего преодолел дистанцию в 1 360 км без дозаправки. За всю поездку автомобиль потребил 5,65 кг водорода, выбрасывая в воздух только водяной пар.
Фото: Ekonk