Индийский электрокар Ekonk научили “дышать”: 738 кг веса и уникальный корпус

Индийский стартап представил самый легкий электрокар будущего. Новый прототип получил название Ekonk, и он весит всего 738 кг.

Весь секрет авто кроется в его корпусе – Ekonk почти полностью построен из углепластика, который гораздо легче металла. Технические характеристики также впечатляют.

Двигатель выдает феноменальную мощность – 722 лошадиные силы, а до 100 км/ч гиперкар разгоняется за 2,5 сек. Максимальная скорость транспорта — 307 км/ч. Такими параметрами могут похвастаться и конкуренты – главная уникальность в работе двигателя.

Создатели отказались от водного охлаждения батареи. Инженеры использовали те же принципы, что и живые организмы, поэтому их аккумулятор “дышит”.

По заявлению компании, их новая технология под названием DiCo позволяет батареям охлаждаться непосредственно воздухом, в отличие от жидкостного охлаждения, которое большинство производителей электромобилей используют для охлаждения аккумуляторов электромобилей.

Разработка создателей Ekonk сделает электромобили легче, безопаснее, быстрее и экономичнее. В теории, это позволит увеличить дальность хода транспорта без подзарядки.

Остальные подробности революционной технологии содержатся в тайне.

Не только электрокары могут похвастаться дальностью хода — водородный автомобиль Toyota Mirai 2021 года официально установил мировой рекорд Гиннеса по пройденной дистанции на водороде. Транспорт будущего преодолел дистанцию в 1 360 км без дозаправки. За всю поездку автомобиль потребил 5,65 кг водорода, выбрасывая в воздух только водяной пар.

Фото: Ekonk

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.