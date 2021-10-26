Індійський електрокар Ekonk навчили “дихати”: 738 кг ваги та унікальний корпус

Індійський стартап представив найлегший електрокар майбутнього. Новий прототип отримав назву Ekonk, і він важить лише 738 кг.

Весь секрет авто криється в його корпусі – Ekonk майже повністю побудований з вуглепластику, який набагато легший за метал. Технічні характеристики також вражають.

Двигун видає феноменальну потужність – 722 кінські сили, а до 100 км/год гіперкар розганяється за 2,5 сек. Максимальна швидкість транспорту – 307 км/год. Такими параметрами можуть похвалитися конкуренти – головна унікальність у роботі двигуна.

Автори відмовилися від водного охолодження батареї. Інженери використовували такі самі принципи, як і живі організми, тому їх акумулятор “дихає”.

За заявою компанії, їхня нова технологія під назвою DiCo дозволяє батареям охолоджуватися безпосередньо повітрям, на відміну від рідинного охолодження, яке більшість виробників електромобілів використовують для охолодження акумуляторів електромобілів.

Розробка творців Ekonk зробить електромобілі легшими, безпечнішими, швидшими та економнішими. Теоретично, це дозволить збільшити дальність ходу транспорту без підзарядки.

Інші подробиці революційної технології перебувають у таємниці.

Не тільки електрокари можуть похвалитися дальністю ходу — водневий автомобіль Toyota Mirai 2021 офіційно встановив світовий рекорд Гіннеса з пройденої дистанції на водні. Транспорт майбутнього подолав дистанцію в 1360 км без дозаправляння. За всю поїздку автомобіль спожив 5,65 кг водню, викидаючи в повітря лише водяну пару.

Фото: Ekonk

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