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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Патрульная полиция пересядет на электрокары: МВД закупит первую партию

Нацполіція

Министерство внутренних дел закупит первую партию электромобилей для патрульной полиции, поскольку это позволит уменьшить расходы не только на топливо.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время презентации приоритетных направлений и проектов МВД.

— Мы видим, что переход полиции на электрокары может обеспечить большую экономию для государства и для госбюджета в целом, — объяснил министр.

Речь идет о двух марки электромобилей — от Mitsubishi и Hyundai.

Первый обойдется бюджету в 739 тыс. грн, второй — в 1,335 млн грн. Это без учета эксплуатации. В инфографике МВД расписаны детально все расходы.

Електромобілі для патрульної поліції

Сколько таких электрокаров планирует закупить МВД и когда именно, Монастырский не уточнил.

Сейчас украинские патрульные ездят преимущественно на Toyota Prius, Renault, Hyundai и Isuzu.

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Источник: МВД

Фото: УНИАН

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