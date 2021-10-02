Индивидуальные тепловые пункты в доме: как работают и сколько позволяют экономить

ОСМД повышают уровень энергоэффективности. В качестве альтернативы умным рамкам приходит другой тренд — индивидуальные тепловые пункты. Они позволяют регулировать температуру в домах с телефона, лишь бы был интернет.

На передовых позициях по скорости развития ОСМД сейчас Мариуполь. На сегодня уже 60% домов перешли в ОСМД, и в каждом шестом уже установлены индивидуальные тепловые пункты.

С любого места одним движением пальца председатель ОСМД может установить температурный режим во всех квартирах своего дома. Договорились с соседями всегда поддерживать в диапазоне 21 градуса. Чтобы не открывать настежь окна и не переплачивать. Возможности современного теплопункта практически неимоверны.

Благодаря таким программам поддержки люди начали охотно модернизировать свои дома, уверяют городские власти Мариуполя.

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