Индивидуальные тепловые пункты в доме: как работают и сколько позволяют экономить
ОСМД повышают уровень энергоэффективности. В качестве альтернативы умным рамкам приходит другой тренд — индивидуальные тепловые пункты. Они позволяют регулировать температуру в домах с телефона, лишь бы был интернет.
На передовых позициях по скорости развития ОСМД сейчас Мариуполь. На сегодня уже 60% домов перешли в ОСМД, и в каждом шестом уже установлены индивидуальные тепловые пункты.
С любого места одним движением пальца председатель ОСМД может установить температурный режим во всех квартирах своего дома. Договорились с соседями всегда поддерживать в диапазоне 21 градуса. Чтобы не открывать настежь окна и не переплачивать. Возможности современного теплопункта практически неимоверны.
Благодаря таким программам поддержки люди начали охотно модернизировать свои дома, уверяют городские власти Мариуполя.