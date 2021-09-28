Министерство энергетики разъяснило, по какой цене ОСМД с собственными котельными будут покупать газ, рыночная стоимость которого достигла почти 30 грн за куб. м.

В министерстве сообщили, что с 20 мая прекратил действовать режим специальных обязательств на рынке газа. Теперь производители тепла могут самостоятельно выбирать поставщика газа. Это касается ОСМД с собственными котельными.

Так, трехлетние договоры на поставку газа с Нафтогаз Трейдингом заключил 601 производитель тепла. По данным ведомства, это около 56% предприятий, получавших газ от Нафтогаза в предыдущем отопительном сезоне.

Нафтогаз Трейдинг предлагает предприятиям ТКЭ и ОСМД заключить трехлетние договоры на поставку газа по долгосрочной рыночной цене. По одному из предложений, цена газа на первый год составляет 7,42 грн за куб. м (с 1 июня 2021 по 31 мая 2022 года, с НДС, без учета тарифа оператора газотранспортной системы).

При этом представители ОСМД с собственными котельными жаловались на то, что не могут выполнять требования, прописанные в контракте с Нафтогазом, и, соответственно, не могут заключить такой контракт. В результате они будут вынуждены покупать газ по рыночным ценам.

В Министерстве заявили, что принцип формирования цен в таких случаях будет изменен.