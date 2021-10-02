Індивідуальні теплові пункти в будинку: як працюють та скільки дозволяють заощаджувати
ОСББ підвищують рівень енергоефективності. В якості альтернативи розумним рамкам приходить інший тренд – індивідуальні теплові пункти. Вони дозволяють регулювати температуру в будинках із телефону, аби тільки був інтернет.
На передових позиціях по швидкості розвитку ОСББ нині Маріуполь. На сьогодні вже 60% будинків перейшли до ОСББ, і в кожному шостому вже встановлені індивідуальні теплові пункти.
З будь-якого місця одним рухом пальця голова ОСББ може встановити температурний режим у всіх квартирах свого будинку. Домовились із сусідами завжди підтримувати в діапазоні 21 градусу. Щоб не відчиняти навстіж вікна і не переплачувати. Можливості сучасного теплопункту практично надзвичайні.
Завдяки таким програмам підтримки люди почали охоче модернізувати свої будинки, запевняє міська влада Маріуполя.