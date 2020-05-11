Инфицированные прихожане и погибшие медики: ситуация с коронавирусом в Украине

Коронавирус не отступает. На Буковине умерли еще трое пациентов, в области уже 84 жертвы. За сутки обнаружили 56 новых случаев, всего инфицированных более 2 тыс. На Прикарпатье из-за коронавируса умерли двое медиков — 60-летняя работница с Косовского района и 58-летний главный врач Ивано-Франковской станции скорой помощи. Всего в области 236 инфицированных медиков и семь летальных случаев.

Стремительно растет количество инфицированных на Волыни. В Нововолынске заболели 10 работников водоканала. А в селе Череваха заразились 12 представителей религиозной общины, здесь устанавливают карантинные посты. Вспышки фиксируют и в Ковеле, почти 80 случаев. Из-за коронавируса закрыли швейную фабрику. Почти 20 инфицированных — это прихожане одной церкви. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, Кабмин выделил 6 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом на выплаты людям, которые потеряли работу.

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