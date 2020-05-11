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Факти / Відео / Україна

Інфіковані парафіяни та загиблі медики: ситуація з коронавірусом в Україні

Коронавірус не відступає. На Буковині померли ще троє пацієнтів, в області вже 84 жертви. За добу виявили 56 нових випадків, загалом інфікованих понад 2 тис. На Прикарпатті через коронавірус померли двоє медиків – 60-річна працівниця із Косівського району та 58-річний головний лікар Івано-Франківської станції швидкої допомоги. Загалом в області 236 інфікованих медиків і сім летальних випадків.

Стрімко зростає кількість інфікованих на Волині. У Нововолинську захворіли 10 працівників водоканалу. А в селі Череваха заразилися 12 представників релігійної громади, тут встановлюють карантинні пости. Спалахи фіксують і в Ковелі, майже 80 випадків. Через коронавірус закрили швейну фабрику. Майже 20 інфікованих – це парафіяни однієї церкви. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, Кабмін виділив 6 млрд грн з Фонду боротьби з коронавірусом на виплати людям, які втратили роботу.

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