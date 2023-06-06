Интернациональный легион ВСУ: кто там воюет и почему решили защищать Украину

Количество иностранных добровольцев, вступивших в Интернациональный легион ВСУ – это, пожалуй, один из лучших показателей мощной мировой поддержки Украины. Речь идет о тысячах людей.

33-летний американец Алекс говорит, что всегда учил своих детей противостоять злу. В настоящее время масштабное зло пришло на украинскую землю. Две недели назад он приехал из Чикаго в Украину, чтобы помочь бороться с российскими оккупантами.

Воевать бок о бок с вооруженными силами Украины с ним решил и 31-летний австралиец с псевдо Трансформер. Последние 5 лет мужчина жил в Германии. Уже там, когда началось масштабное вторжение, больше познакомился с украинцами, в том числе и с убегающими от войны.

Пополнил ряды иностранных добровольцев Прист из Южной Африки. В 1995 году он учился на пехотинца, и реальную обучение получил уже в Украине. Теперь мужчина готов не только бороться за украинскую землю, но и перевезти сюда свою семью.

В настоящее время легионеры проходят тренировки и готовятся к поездке на фронт. С экипировкой им помогают волонтерские организации. Добровольцам предоставили средства индивидуальной защиты, рюкзаки, каски, аптечки и другие необходимые вещи.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.