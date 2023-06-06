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Мирослава Прокопюк, Журналістка Факти ICTV

Інтернаціональний легіон ЗСУ: хто там воює та чому вирішили боронити Україну

Кількість іноземних добровольців, які вступили до Інтернаціонального легіону ЗСУ – це, мабуть, один з найкращих показників потужної світової підтримки України. Йдеться про тисячі людей.

33-річний американець Алекс каже, що завжди навчав своїх дітей протистояти злу. Нині масштабне зло прийшло на українську землю. Два тижні тому він приїхав з Чикаго до України, аби допомогти боротися з російськими окупантами.

Воювати пліч-о-пліч зі збройними силами України з ним вирішив і 31-річний австралієць на псевдо Трансформер. Останні 5 років чоловік жив у Німеччині. Вже там, коли розпочалось масштабне вторгнення, більше познайомився з українцями, зокрема і з тими, що втікають від війни.

Поповнив лави іноземних добровольців Пріст з Південної Африки. У 1995 році він навчався на піхотинця, та реальний вишкіл здобув вже в Україні. Нині чоловік готовий не лише боротися за українську землю, а й перевезти сюди свою сім’ю.

Наразі легіонери проходять тренування та готуються до поїздки на фронт. З екіпіруванням їм допомагають волонтерські організації. Добровольцям надали засоби індивідуального захисту, рюкзаки, каски, аптечки та інші необхідні речі.

Війна в Україні, ЗСУ
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