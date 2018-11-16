Інтернет-шопінг здорожчає на 40-50% – коли та чому зміняться ціни

Інтернет-шопінг українців подорожчає – на 40-50%. Усе через те, що посилки, дорожчі за 100 євро, обкладатимуть податками. Депутати уже ухвалили такі зміни у першому читанні. Якщо закон підтримають удруге, нові правила запрацюють уже з липня наступного року.

Раніше без сплати податків можна було замовити товарів на 300 євро. З 2014-го – уже на 150. Наступного року ліміт хочуть ще знизити – до ста євро. Якщо посилка коштує 101 євро і більше – доведеться заплатити ПДВ та мито. Загалом – 30%. Або ж розбивати покупку на 2 чи три окремі посилки. А це все одно здорожчує її.

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Покарати новими правилами намагаються тих, хто купує за кордоном не для себе, а для перепродажу. І обдурює державу, не сплачуючи податків.

У такому разі зрости може і сама послуга поштарів. Але на скільки – поки не беруться прогнозувати. І сподіваються, що депутати таки одумаються. І ловитимуть контрабандистів, посилюючи контроль на митниці та знищуючи схеми і корупцію там.

До слова, тихо, непомітно, швидко. На Закарпатті десятиліттями процвітає контрабанда.

Опубліковано Листопад, 16 в 19:51



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