Тихо, незаметно, быстро. На Закарпатье десятилетиями процветает контрабанда

Контрабанда в небе. Малые летательные аппараты за ночь могут незаконно перевезти через границу тонну товара. Беспилотник запускали в 2 км от границы с Венгрией. Посреди поля в селе Красное.

Пограничники объясняют: коптер беспрепятственно пересекал венгерский кордон. Не приземляясь, сбрасывал с воздуха партию контрабандных сигарет. Там их забирали венгры – сообщники украинских преступников. И возвращался в Украину.

Четырех местных дельцов посреди ночи задержали с поличным. Изъяли микроавтобус, в котором перевозили беспилотник и 4,5 тысячи пачек сигарет. Заметить коптер в воздухе почти нереально, говорят пограничники. Сколько их летает – тоже не известно. Потому что работают тихо, незаметно и быстро.

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Закарпатье граничит сразу с четырьмя европейскими странами. Контрабанда здесь процветает десятилетиями.

Закарпатские таможенники признают: контрабандисты в последнее время активизировались. С начала года пойманных на 40% больше, чем в прошлом году. Изъяли 16, 5 млн сигарет, которые нелегально пытались переправить в Евросоюз. Однако, наказание за папиросную мафию настолько мизерное, что пользы от борьбы не много. 170 гривен даже с конфискацией товара никого не пугают.

К слову, деньги, украшения, одежду, топливо и даже металлолом – это далеко не весь перечень того, что незаконно ввозят и вывозят из Украины.

Опубликовано Ноябрь, 14 в 20:16



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