Интерпайп передал медикам Новомосковска 5 кислородных концентраторов
Социально ответственный бизнес поддерживает государство в борьбе с коронавирусом. С самого начала эпидемии компания Интерпайп помогает украинским медикам и больницам.
Предприятие полностью переориентировалась на борьбу с вирусом. Медикам было передано десятки тысяч единиц средств индивидуальной защиты, медицинское оборудование, тонны антисептиков и дезинфекторов.
При содействии Интерпайпа в Днепропетровской области удалось полностью закрыть потребности медиков в средствах индивидуальной защиты. Сейчас в опорные больницы области компания передает партию медицинской аппаратуры, которая необходима для поддержания жизнедеятельности больных коронавирусом.
Пять кислородных концентраторов было передано опорной больнице Новомосковска. Подробнее в сюжете Кристины Венгеляускайте.
Напомним, Факты ICTV писали о том, как компания Интерпайп помогает ветеранам труда во время карантина.