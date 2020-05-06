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Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Интерпайп передал медикам Новомосковска 5 кислородных концентраторов

Социально ответственный бизнес поддерживает государство в борьбе с коронавирусом. С самого начала эпидемии компания Интерпайп помогает украинским медикам и больницам.

Предприятие полностью переориентировалась на борьбу с вирусом. Медикам было передано десятки тысяч единиц средств индивидуальной защиты, медицинское оборудование, тонны антисептиков и дезинфекторов.

При содействии Интерпайпа в Днепропетровской области удалось полностью закрыть потребности медиков в средствах индивидуальной защиты. Сейчас в опорные больницы области компания передает партию медицинской аппаратуры, которая необходима для поддержания жизнедеятельности больных коронавирусом.

Пять кислородных концентраторов было передано опорной больнице Новомосковска. Подробнее в сюжете Кристины Венгеляускайте.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как компания Интерпайп помогает ветеранам труда во время карантина.

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