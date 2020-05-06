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Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Інтерпайп передав медикам Новомосковська 5 кисневих концентраторів

Соціально відповідальний бізнес підтримує державу в боротьбі з коронавірусом. З самого початку епідемії компанія Інтерпайп допомагає українським медикам та лікарням.

Підприємство повністю переорієнтувалося на боротьбу з вірусом. Медикам було передано десятки тисяч одиниць засобів індивідуального захисту, медичне обладнання, тонни антисептиків та дезінфекторів.

За сприяння Інтерпайпу на Дніпропетровщині вдалося повністю закрити потреби медиків в засобах індивідуального захисту. Наразі до опорних лікарень області компанія передає партію медичної апаратури, яка необхідна для підтримки життєдіяльності хворих на коронавірус.

Пять кисневих концентраторів було передано опорній лікарні Новомосковська. Докладніше у сюжеті Христини Венгеляускайте.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як компанія Інтерпайп допомагає ветеранам праці під час карантину.

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