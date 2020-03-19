Интерпайп и EastOne выделили $2 млн для закупки тестов на коронавирус

Украинская промышленная компания Интерпайп выделила деньги на помощь в борьбе с коронавирусом. Также планируют присоединиться к работе Антикризисного штаба Днепропетровской области.

Как отметили акционеры компании, известные бизнесмены и филантропы Елена и Виктор Пинчук — с пандемией нужно бороться вместе. Власть должна принять решение по защите граждан, медиа информировать, а бизнес оказывать финансовую поддержку.

Объединение усилий бизнеса и органов государственной власти станет эффективным инструментом в борьбе с коронавирусом. Поэтому акционеры украинской промышленной компании Интерпайп и инвестиционно-консалтинговой группы EastOne Елены и Виктора Пинчуков выделили дополнительно 2 млн долларов помощи на закупку тестов на коронавирус.

А также направят 35 млн грн, сэкономленных от налоговых каникул на борьбу с распространением болезни на Днепропетровщине. По инициативе президента Владимира Зеленского Интерпайп также активно присоединится к работе Антикризисного штаба области.

Ответственный бизнес есть и на Харьковщине. Там бизнесмен Александр Ярославский возглавил Антикризисный штаб и уже выделил на борьбу с коронавирусом 2 млн долларов. Глава области Алексей Кучер рассказал, что ситуация в регионе с 3-миллионным населением не простая. Во время эпидемии важно, чтобы каждая больница имела аппараты искусственной вентиляции легких.

Факты ICTV ранее писали о том, как ответственный бизнес помогает в борьбе с коронавирусом.

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