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Інтерпайп та EastOne виділили $2 млн для закупівлі тестів на коронавірус

Українська промислова компанія Інтерпайп виділила гроші на допомогу в боротьбі з коронавірусом. Також планують долучитися до роботи Антикризового штабу Дніпропетровської області.

Як зазначили акціонери компанії, відомі бізнесмени і філантропи Олена та Віктор Пінчук – з пандемією потрібно боротися спільно. Влада має ухвалити рішення щодо захисту громадян, медіа інформувати, а бізнес надавати фінансову підтримку.

Об’єднання зусиль бізнесу та органів державної влади стане ефективним інструментом у боротьбі з коронавірусом. Тож акціонери української промислової компанії Інтерпайп та інвестиційно-консалтингової групи EastOne Олени та Віктора Пінчуків виділили додатково 2 млн доларів допомоги на закупівлю тестів на коронавірус.

А також направлять 35 млн грн, зекономлених від податкових канікул на боротьбу з поширенням недуги на Дніпропетровщині. За ініціативи президента Володимира Зеленського Інтерпайп також активно долучиться до роботи Антикризового штабу області.

Відповідальний бізнес є і на Харківщині. Там бізнесмен Олександр Ярославський очолив Антикризовий штаб і вже виділив на боротьбу з коронавірусом 2 млн доларів. Очільник області Олексій Кучер розповів, що ситуація в регіоні з 3-мільйонним населенням не проста. Під час епідемії важливо, щоб кожна лікарня мала апарати штучної вентиляції легень.

Факти ICTV раніше писали про те, як відповідальний бізнес допомагає у боротьбі з коронавірусом.

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