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Факты / Видео / Украина

Как ответственный бизнес помогает в борьбе с коронавирусом

Вирусная угроза заставила украинский бизнес реагировать на ситуацию. Компании вводят дополнительные меры безопасности. Проводят уборку дезинфицирующими средствами, измеряют температуру работникам. Руководство Новой Почты направляет 25 млн грн на оборудование и дополнительные материалы для больниц Полтавы и области.

Действовать ответственно в сложных условиях призвал всех украинских бизнесменов соучредитель компании.

Помочь украинцам в ​​ситуации решили благотворительные фонды: Фонд Елены Пинчук и Фонд Виктора Пинчука. Закупили 10 новейших аппаратов искусственной вентиляции легких. Каждый стоимостью 46 тыс. долларов. Их установят в больницах тех регионов Украины, которым, по рекомендациям Минздрава, они могут понадобиться больше всего, в случае распространения инфекции. Это, в частности, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Львовская, Луганская, Одесская и Черновицкая области. Еще три аппарата в больницах Киева.

Фонд Рината Ахметова закупил для государства 20 тыс. экспресс-тестов. Ведь именно быстрое обнаружение зараженных и их изоляция позволит предотвратить эпидемию. Также передали в больницы изолирующий мобильный бокс для транспортировки больных, а также аппараты искусственной вентиляции легких.

Сейчас всем нам следует понять — жизнь временно изменится кардинально, к этому следует быть готовым и отнестись с пониманием, особенно ответственным должен стать бизнес.

Факты ICTV ранее писали о том, что на период карантина в Киеве бизнесу могут снизить налоги.

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