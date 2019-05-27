Ипотека для переселенцев под 5% – проект участника Новых лидеров Дрюк-Ильяшенко

Второй сезон проекта Новые лидеры 27 мая назовет 50 претендентов на участие. В этом году канал ICTV делает акцент на тех, кто способен что-то изменить на общем национальном уровне. Они будут соревноваться за миллион гривен, который потратят на реализацию своей мечты.

До войны у Юлии с мужем Виталием было собственное жилье в Макеевке, которая в настоящее время оккупирована. Оттуда пришлось бежать впопыхах. Сыну Егору тогда было 3 года, а дочке Василисе – меньше месяца.

На 6 году войны государство не предоставило им эффективной поддержки.

Те, кого война выгнала на улицу, оказались под открытым небом во второй раз. Уже по собственной воле. 10 дней голодали под Кабмином. Но и это помогло лишь отчасти. Тогда Юлия и решила самостоятельно заняться квартирный вопрос для переселенцев и молодых семей. Создала общественную организацию и Благотворительный Фонд.

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Теперь мечтает собрать миллион гривен, чтобы запустить выгодную программу ипотеки под 5% для переселенцев и молодежи. Чтобы о ее идее узнало как можно больше людей, Юлия отправилась на проект телеканала ICTV Новые лидеры.

К слову, как участник Новых лидеров воплощает стратегию цифровой экономики Украины.

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