Іпотека для переселенців під 5% – проект учасниці Нових лідерів Дрюк-Ілляшенко

Другий сезон проекту Нові лідери 27 травня назве 50 претендентів на участь. Цьогоріч канал ICTV робить акцент на тих, хто здатен щось змінити на загально національному рівні. Вони змагатимуться за мільйон гривень, який витратять на реалізацію своєї мрії.

До війни Юлія з чоловіком Віталієм мали власне помешкання в нині окупованій Макіївці. Звідти довелося тікати похапцем. Синові Єгору тоді було 3 роки, а доньці Василині – менше місяця.

На 6 році війни держава не надала їм дієвої підтримки.

Ті, кого війна вигнала на вулицю, опинилися просто неба вдруге. Уже із власної волі. 10 днів голодували під Кабміном. Але і це допомогло лише частково. Тоді Юлія й вирішила самотужки взятися за квартирне питання для переселенців та молодих сімей. Створила громадську організацію і Благодійний Фонд.

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Тепер мріє назбирати мільйон гривень, щоб запустити вигідну програму іпотеки під 5% для переселенців і молоді. Щоб про її ідею дізналися якомога більше людей, Юлія подалася на проект телеканалу ICTV Нові лідери.

До слова, як учасник Нових лідерів втілює стратегію цифрової економіки України.

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