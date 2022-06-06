История боли: художница из Америки собрала для Украины $100 тыс.

Американская художница Евгения Гершман собрала для Украины $100 тыс., выставив на аукцион картину, изобразившую одну из первых жертв полномасштабной войны России против Украины.

Это изображение — израненное лицо Елены Курило из Харьковской области. В ее дом, 24 февраля, попала российская ракета. Его увидела и художница из Америки и решила отыскать раненую женщину.

Елену раненую, и всю в крови сфотографировал иностранный журналист. Это фото было на первых страницах самых известных мировых изданий и в клипе Мадонны. Весь мир впервые увидел, для чего Россия пошла войной против Украины – убивать.

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— Очень текла кровь, у меня были ранения и на лице, и на спине, я не чувствовала боли, я понимала, что мне нужно найти телефон позвонить и сказать, что я жива. На следующее утро мне позвонила дочь и сказала – Мама, ты во всех газетах мира.

Сейчас Елена в Польше. Там ей сделали первую операцию. Правый глаз до сих пор не видит. А пока она ходит к психологу, чтобы пережить этот день.

— Я видела лицо Елены и я тогда еще не знала, кто она, ее историю. Не знала, что она учительница, но я поняла, что ее лицо отражает страдающий народ. Ее глаза просили о помощи, – сказала художница Евгения.

Нарисованный портрет Елены Евгения продала за $100 тыс. на известном аукционе Хэритедж. Ей важно было найти героиню своего портрета.

— Мы общаемся каждый день и чувствуем, что война нас объединила. Елена необычный борец, – сказала Гершман.

Сегодня Евгения продолжает собирать деньги для Украины. Уже нарисовала портрет президента Владимира Зеленского – с фото, тоже поразившее мир. Его сделали, когда украинский президент впервые побывал в освобожденной Буче.

Через эти лица Евгения и сама переживает боль украинцев. Она с 15 лет живет в Америке, но поняла, что Россия стала олицетворением того, против чего боролся ее дедушка — Евгений Матусовский, который во время Второй мировой войны работал журналистом. Впоследствии он стал автором текстов известных военных песен в бывшем Советском союзе.

— Война настолько его обожгла и поразила, что большинство его творчества — песен и стихов посвящены этой теме. Я не могу представить, в каком ужасе он был бы сейчас, что его любимый Луганск, город и страну снова мучают вражеские войска, но не просто вражеские, а русские, – сказала художница.

Она мечтает вернуться в свободный Луганск, там музей памяти ее деда. И надеется, что экскурсию по мирным украинским городам ей проведет Елена.

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