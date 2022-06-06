Історія болю: художниця з Америки зібрала для України $100 тис.

Американська художниця Євгенія Гершман зібрала для України $100 тис., виставивши на аукціон картину, на якій зобразила одну з перших жертв повномасштабної війни Росії проти України.

Це зображення – зранене обличчя Олени Курило, з Харківщини. В її будинок 24 лютого влучила російська ракета. Його побачила і художниця з Америки та вирішила відшукати поранену жінку.

Олену поранену, і всю в крові сфотографував іноземний журналіст. Це фото було на перших шпальтах найвідоміших світових видань і у кліпі Мадонни. Увесь світ тоді вперше побачив, для чого Росія пішла війною проти України – вбивати.

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– Дуже текла кров, в мене були поранення і на лиці, і на спині, я не відчувала болю, я розуміла, що мені треба знайти телефон і подзвонити та сказати, що я жива. Наступного ранку мені подзвонила донька і сказала – Мама, ти в усіх газетах світу.

Нині Олена в Польщі. Там їй зробили першу операцію. Праве око досі не бачить. А поки вона ходить до психолога, аби пережити той день.

– Я бачила обличчя Олени і я тоді ще не знала, хто вона, її історію. Не знала, що вона вчителька, але я зрозуміла, що її обличчя відображає страждаючий народ. Її очі просили про допомогу, – сказала художниця Євгенія.

Намальований портрет Олени Євгенія продала за $100 тис. на відомому аукціоні Херітедж. Їй важливо було знайти героїню свого портрету.

– Ми спілкуємося щодня і відчуваємо, що війна нас об’єднала. Олена незвичайний борець, – сказала Гершман.

Нині Євгенія продовжує збирати гроші для України. Вже намалювала портрет президента Володимира Зеленського – з фото, яке теж вразило світ. Його зробили, коли український президент вперше побував у звільненій Бучі.

Через ці обличчя Євгенія і сама переживає біль українців. Вона з 15 років живе в Америці, але зрозуміла, що Росія стала уособленням того, проти чого боровся її дідусь – Євген Матусовський, який під час Другої світової війни працював журналістом. Згодом він став автором текстів відомих військових пісень у колишньому Радянському союзі.

– Війна настільки його обпалила і вразила, що більшість його творчості – пісень та віршів присвячені цій темі. Я не можу уявити, в якому жаху він був би зараз, що його улюблений Луганськ, місто та країну знову мучать ворожі війська, але не просто ворожі, а російські, – сказала художниця.

Вона мріє одного дня повернутися у вільний Луганськ, там музей пам’яті її діда. І сподівається, що екскурсію мирними українськими містами їй проведе Олена.

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