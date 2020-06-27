История Конституции Украины. Как Филипп Орлик хотел уберечь страну от узурпации власти

Уже 28 июня Украина будет отмечать День Конституции. Основному закону нашего государства 24 года. Сейчас в мире более 200 стран, и две трети из них имеют собственную Конституцию.

Украина гордится, что первый в Европе общественный договор придумали именно мы. Ведь в 1710 году гетман Пилипп Орлик заключил Пакты и конституции законов и вольностей Войска Запорожского — фактически это и является первой европейской конституцией в современном ее понимании.

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В преамбуле и 16 пунктах сформулированы главные принципы построения государства. В Конституции Орлика прописано четкое распределение власти и важность парламентаризма.

Особое внимание уделено борьбе с коррупцией во власти и защите местного самоуправления и прав городских общин и простых людей.

Современную же Конституцию Украины за 24 лет не раз переписывали. Но главное в нем таки осталось.

Зато в Великобритании Конституции в ее традиционном понимании вообще нет. Права британцев до сих пор регламентированы древними уставами, прецедентным правом и отдельными конституционными соглашениями.

Конституция США небольшая по размеру — в ней преамбула, семь статей и 27 поправок, в целом – 4 400 слов. Его считают одним из основ современной демократии, хотя самого термина демократия там нет.

Вообще не имеет Конституции Израиль. Сейчас израильская правовая система основывается на Основных законах, на Декларации независимости и судебных прецедентах. Но сделать из этих документов единственный мешают споры между светской и религиозной частями израильского общества.

День Конституции отмечают в Украине лишь 18,6% граждан. Праздник находится на предпоследнем месте среди самых отмечаемых. На последнем месте День труда – 14,7%.

Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса платформы Gradus. Самыми популярными праздниками среди украинцев являются Новый год, Пасха и Рождество. Их же они назвали и самыми важными.