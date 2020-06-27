Історія Конституції України. Як Пилип Орлик хотів вберегти країну від узурпації влади

Вже 28 червня Україна відзначатиме День Конституції. Основному закону нашої держави 24 роки. Нині у світі понад 200 країн, і дві третини з них мають власну Конституцію.

Україна пишається, що перший в Європі суспільний договір придумали саме ми. Адже 1710 року гетьман Пилип Орлик уклав Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького – фактично це і є першою європейською конституцією в сучасному її розумінні.

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У преамбулі та 16 параграфах сформульовані головні принципи побудови держави. У Конституції Орлика прописаний чіткий розподіл влади і важливість парламентаризму.

Окрема увага приділена боротьбі з корупцією у владі, та захисту місцевого самоврядування і прав міських громад і простих людей.

Сучасну ж Конституцію України за 24 роки не раз переписували. Але головне в ньому таки залишилося.

Натомість у Великобританії Конституції у її традиційному розумінні взагалі немає. Права британців досі регламентовані стародавніми статутами, прецедентним правом і окремими конституційними угодами.

Конституція США невелика за розміром – у ній преамбула, сім статей і 27 поправок, загалом – 4 400 слів. Його вважають одним з основ сучасної демократії, хоча самого терміну демократія там нема.

Взагалі не має Конституції Ізраїль. Нині ізраїльська правова система ґрунтується на Основних законах, на Декларації незалежності та судових прецедентах. Але зробити з цих документів єдиний заважають суперечки між світською та релігійною частинами ізраїльського суспільства.

День Конституції відзначають в Україні лише 18,6% громадян. Свято знаходиться на передостанньому місці серед таких, які найбільше відзначаються. На останньому місці День праці – 14,7%.

Про це свідчать результати онлайн-опитування платформи Gradus. Найпопулярнішими святами серед українців є Новий рік, Великдень та Різдво. Їх вони назвали і найважливішими.

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