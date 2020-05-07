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История войны на языке силуэтов: ICTV и театр теней Teulis записали видео к 9 мая

8 и 9 мая Украина вместе со всем миром отмечает День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В этом году к этим памятным датам ICTV вместе с театром теней Teulis подготовили специальный промо-ролик.

Грузовик, гаубица, колючая проволока и даже боевой самолет — все это мастерски воспроизвели актеры всемирно известного украинского театра теней. Своими телами и силуэтами они рассказали небольшую историю бурных фронтовых лет. Подробности в сюжете Татьяны Борисович.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что массовых мероприятий 8 и 9 мая в Украине не будет из-за карантина.

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