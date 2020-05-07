Історія війни мовою силуетів: ICTV і театр тіней Teulis записали відео до 9 травня

8 та 9 травня Україна разом з усім світом відзначає День пам’яті та примирення та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Цьогоріч до цих визначних дат ICTV разом з театром тіней Teulis підготували спеціальний промо-ролик.

Вантажівка, гаубиця, колючий дріт і навіть бойовий літак – усе це майстерно відтворили актори всесвітньо відомого українського театру тіней. Своїми тілами і силуетами вони розказали невелику історію буремних фронтових років. Подробиці у сюжеті Тетяни Борисович.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що масових заходів 8 і 9 травня в Україні не буде через карантин.

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