Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Шоу-бізнес / ТБ

Історія війни мовою силуетів: ICTV і театр тіней Teulis записали відео до 9 травня

8 та 9 травня Україна разом з усім світом відзначає День пам’яті та примирення та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Цьогоріч до цих визначних дат ICTV разом з театром тіней Teulis підготували спеціальний промо-ролик.

Вантажівка, гаубиця, колючий дріт і навіть бойовий літак – усе це майстерно відтворили актори  всесвітньо відомого українського театру тіней. Своїми тілами і силуетами вони розказали  невелику історію буремних фронтових років. Подробиці у сюжеті Тетяни Борисович.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що масових заходів 8 і 9 травня в Україні не буде через карантин.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Масових заходів 8 і 9 травня в Україні не буде через карантин – Шмигаль
Масових заходів 8 і 9 травня в Україні не буде через карантин – Шмигаль
Як українці сприймають визнання воїнів УПА і заборону георгіївської стрічки – опитування
Як українці сприймають визнання воїнів УПА і заборону георгіївської стрічки – опитування
В Україні повинні бути і День пам’яті 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня – опитування
В Україні повинні бути і День пам’яті 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня – опитування
Масових заходів на 9 травня у Києві не буде – Кличко
Масових заходів на 9 травня у Києві не буде – Кличко
Лукашенко заявив, що не може скасувати парад 9 травня
Лукашенко заявив, що не може скасувати парад 9 травня
Виплати ветеранам до 9 травня: хто і скільки отримає
Виплати ветеранам до 9 травня: хто і скільки отримає
Кияни отримають виплати до Дня примирення і Дня перемоги – кому та скільки дадуть
Кияни отримають виплати до Дня примирення і Дня перемоги – кому та скільки дадуть
Зірки StarLightMedia оплесками подякували медикам, пожежникам і поліцейським
Зірки StarLightMedia оплесками подякували медикам, пожежникам і поліцейським

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка