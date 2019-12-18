Исторический день в США: Палата представителей голосует за импичмент Трампа

Историческое – так называют голосование, назначенное на 18 декабря в Нижней палате американского Конгресса – говорится об импичменте президента Дональда Трампа. Накануне в городах страны прошли акции в поддержку процедуры – всего 600 мероприятий.

Трамп процедуру прекращения полномочий назвал нарушением Конституции и незаконной партизанской попыткой переворота. Так он написал в письме, которое вчера получила спикер Палаты представителей и инициатор импичмента Нэнси Пелоси.

Читайте: Трамп скрывает свою налоговую декларацию – причина

Ранее хозяин Белого дома заявил, что нынешняя процедура импичмента – крупнейшая авантюра в истории страны. Обвинения против него связаны со скандалом вокруг телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Демократы считают, что Трамп оказывал давление на украинскую власть, чтобы получить компромат на своего соперника на следующих президентских выборах бывшего вице-президента Джо Байдена. Также Трамп пытался помешать фигурантам давать показания по делу об импичменте.

Сейчас конгрессмены должны утвердить или отклонить статьи из обвинительного акта, по которым Трампа могут отстранить от власти. Их две – о злоупотреблениях президентской властью и о препятствовании расследованию Конгресса касаемо импичмента. Если Палата представителей эти статьи поддержит, далее, по процедуре, аналогичное голосование проведет и Сенат.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как разговор Трампа с Зеленским изменил ход истории в США.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.