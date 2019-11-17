Трамп скрывает свою налоговую декларацию – причина

Президент США скрывает свою налоговую декларацию. Дональд Трамп требует, чтобы Верховный суд заблокировал решение о ее обнародовании.

Ранее рассекретить документ его обязало несколько американских судов. Адвокаты Трампа считают, это вне закона и ранее Конгресс никогда не пытался получить такую ​​информацию о американском президенте.

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Юристы Трампа убеждают: это поможет политическим противникам в сборе компромата.

Напомним, Дональд Трамп скрывает свои декларации еще со времени выборов. Американские СМИ предполагают – президент пытается скрыть свое плачевное финансовое состояние. Ведь кампанию строил на том, что он успешный бизнесмен, способный поднять страну. Обнародование деклараций в США не является обязательным, но кандидаты обычно исправно отчитываются о своих доходах перед избирателями.

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