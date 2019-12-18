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Історичний день у США: Палата представників голосує за імпічмент Трампа

Історичне – так називають голосування, призначене на 18 грудня в Нижній палаті американського Конгресу – йдеться про імпічмент президента Дональда Трампа. Напередодні в містах країни пройшли акції на підтримку процедури – всього 600 заходів.

Трамп процедуру припинення повноважень назвав порушенням Конституції та незаконною партизанською спробою перевороту. Так він написав у листі, який вчора отримала спікер Палати представників та ініціатор імпічменту Ненсі Пелосі.

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Раніше господар Білого дому заявив, що нинішня процедура імпічменту – найбільша авантюра в історії країни. Звинувачення проти нього пов’язані зі скандалом навколо телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Демократи вважають, що Трамп чинив тиск на українську владу, щоб отримати компромат на свого суперника на наступних президентських виборах колишнього віце-президента Джо Байдена. Також Трамп намагався перешкодити фігурантам давати свідчення у справі про імпічмент.

Нині конгресмени мають затвердити чи відхилити статті з обвинувального акту, за якими Трампа можуть відсторонити від влади. Їх дві – про зловживання президентською владою і про перешкоджання розслідуванню Конгресу щодо імпічменту. Якщо Палата представників ці статті підтримає, далі, за процедурою, аналогічне голосування проведе й Сенат.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як розмова Трампа із Зеленським змінила хід історії в США.

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