Канализация и водопровод под окнами! Жители Гатного перекрыли Одесскую трассу

Перекрыть Одесскую трассу в утренний час пик для жителей Гатного – это уже последняя капля терпения. Их поселок может превратиться в зону экологического бедствия. Причина конфликта – жилой комплекс на почти 20 тыс жителей, который возводят в центре села.

И за канализацию и водопровод бизнесмены вспомнили, только когда выросли несколько многоэтажек. И ничего лучше не придумали, как проложить коммуникации просто у людей под окнами.

Больше всего селян возмущает, что местные власти и застройщик на их мнение вообще не обращают внимания.

По иронии судьбы или намеренно – проложить коммуникации застройщик решил через улицу Героя Небесной сотни Виктора Швеца. Благодаря его имени дорогу удалось асфальтировать. Теперь хотят все разрыть.

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В частном секторе у всех свои канализационные ямы и собственные колодцы, и в случае прорыва трубы из жилого комплекса, нечистоты попадут в питьевую воду. Присоединиться к сети местные не смогут.

Потому что это труба высокого давления. И чтобы его уменьшить, по всему отрезку поставят колодцы. Там будут собираться нечистоты, и по запаху этот зеленый район, как и все столичные Теремки-1 будет напоминать Бортническую станцию ​​аэрации, жалуются селяни.

Председатель и не скрывает, что он на стороне застройщика, а не людей. А тот на уступки не идет. Поэтому люди прибегли к перекрытию трассы.

К слову, за 5 лет три десятка смертей! На Франковщине люди перекрыли дорогу смерти.

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