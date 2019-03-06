Каналізація і водогін під вікнами! Жителі Гатного перекрили Одеську трасу

Перекрити Одеську трасу у ранкову годину пік для жителів Гатного – це вже остання крапля терпіння. Їхнє селище може перетворитися на зону екологічного лиха. Причина конфлікту – житловий комплекс на майже 20 тис мешканців, який зводять у центрі села.

Та за каналізацію і водогін бізнесмени згадали, лише коли виросли кілька багатоповерхівок. І нічого кращого не придумали, як прокласти комунікації просто у людей під вікнами.

Найбільше селян обурює, що місцева влада та забудовник на їхню думку взагалі не зважають.

За іронією долі чи навмисно – прокласти комунікації забудовник вирішив через вулицю Героя Небесної сотні Віктора Швеця. Завдяки його імені дорогу вдалося асфальтувати. Тепер хочуть усе розрити.

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У приватному секторі в усіх свої каналізаційні ями та власні колодязі, і в разі прориву труби з житлового комплексу, нечистоти потраплять у питну воду. Приєднатися до цієї мережі місцеві не зможуть.

Бо це труба високого тиску. І щоб його зменшити, по всьому відрізку поставлять колодязі. Там збиратимуться нечистоти, і за запахом цей зелений район як і всі столичні Теремки-1 нагадуватимуть Бортницьку станцію аерації, бідкаються селяни.

Голова і не приховує, що він на боці забудовника, а не людей. А той на поступки не йде. Тому люди й вдалися до перекриття траси.

До слова, за 5 років три десятки смертей! На Франківщині люди перекрили дорогу смерті.

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