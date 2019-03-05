ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Евробляхеры заблокировали границу, чтобы завезти литовские авто

Провокация евробляхеров на границе!

Пункт пропуска Шегини пытались заблокировать активисты организации АвтоЕвроСила. Таможенники не давали возможности мужчинам завезти с десяток автомобилей на литовской регистрации.

Читайте: Porshe и Bentley: топ-5 евроблях, растаможенных по льготам

Как следствие евробляхеры провоцировали и давили на работников пункта пропуска, а затем пытались заблокировать границу. Самых активных впоследствии задержали пограничники.

В Госпогранслужбе напомнили: блокировать пункты пропуска не позволят. В случае необходимости, их охрану готовы даже усилить дополнительными резервами и группами реагирования.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что делать тем, кто не успел растаможить евробляху.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Быстрая растаможка. На Львовщине “брокер” обманул 150 евробляхеров на $500 тыс.
Как рассчитать акциз на автомобиль
Конец льготного периода: что делать тем, кто не успел растаможить евробляху
Митинги, штрафы и проблемы с утилизацией: как проходит растаможка евроблях
Льготная растаможка евроблях закончилась. АвтоЕвроСила готовит сюрприз
Льготы закончились: сколько авто растаможили и когда начнут штрафовать евробляхи
Последние дни льготного растаможивания: когда начнут штрафовать евробляхи
Как растаможить евробляху со скидкой после 22 февраля

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка