Евробляхеры заблокировали границу, чтобы завезти литовские авто

Провокация евробляхеров на границе!

Пункт пропуска Шегини пытались заблокировать активисты организации АвтоЕвроСила. Таможенники не давали возможности мужчинам завезти с десяток автомобилей на литовской регистрации.

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Как следствие евробляхеры провоцировали и давили на работников пункта пропуска, а затем пытались заблокировать границу. Самых активных впоследствии задержали пограничники.

В Госпогранслужбе напомнили: блокировать пункты пропуска не позволят. В случае необходимости, их охрану готовы даже усилить дополнительными резервами и группами реагирования.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что делать тем, кто не успел растаможить евробляху.

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