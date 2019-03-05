Евробляхеры заблокировали границу, чтобы завезти литовские авто
Провокация евробляхеров на границе!
Пункт пропуска Шегини пытались заблокировать активисты организации АвтоЕвроСила. Таможенники не давали возможности мужчинам завезти с десяток автомобилей на литовской регистрации.
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Как следствие евробляхеры провоцировали и давили на работников пункта пропуска, а затем пытались заблокировать границу. Самых активных впоследствии задержали пограничники.
В Госпогранслужбе напомнили: блокировать пункты пропуска не позволят. В случае необходимости, их охрану готовы даже усилить дополнительными резервами и группами реагирования.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что делать тем, кто не успел растаможить евробляху.