Карантин помог. На каких киевских улицах проводят ремонт дорог

Несмотря на карантин, по всей стране продолжается ремонт дорог. Не ямочный, а преимущественно капитальный. В столице в этом году запланировано реконструировать более двух десятков улиц.

Столичные магистрали превратились в сплошные строительные площадки. В этом году на руку дорожникам сыграла не только ранняя весна, но и введенный карантин.

На Борщаговской дорожники не только перекладывают дорожное полотно, но и заменяют старые коммуникации. Трубы, люки и ограждение вдоль скоростного трамвая. Сам же Борщаговский путепровод ремонта не видел уже полвека.

Эстакада на пересечении проспектов Оболонский и Степана Бандеры. Здесь работы продолжаются еще с прошлого года. Из-за интенсивного трафик, капитальный ремонт проводили частями. Но сейчас все закипело. Дорожники почти полностью заменяют конструкцию мостов. Обновляют бетонное покрытие, освещение и готовят подушки для асфальта.

Факты ICTV ранее писали о том, где строят новые трассы в Украине.

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