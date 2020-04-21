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Факти / Відео / Україна

Карантин допоміг. На яких київських вулицях проводять ремонт доріг

Попри карантин, по всій країні триває ремонт автошляхів. Не ямковий, а переважно капітальний.  У столиці цього року заплановано реконструювати понад два десятки вулиць.

Cтоличні магістралі перетворилися на суцільні будівельні майданчики. Цьогоріч на руку дорожникам зіграла не лише рання весна, але й запроваджений карантин.

На Борщагівській дорожники не лише перекладають дорожнє полотно, але й замінюють старі комунікації. Труби, люки та огорожу вздовж швидкісного трамваю. Сам же Борщагівський шляхопровід ремонту не бачив уже півстоліття.

Естакада на перетині проспектів Оболонський та Степана Бандери. Тут роботи тривають ще з минулого року. Через інтенсивний трафік, капітальний ремонти проводили частинами. Та нині все закипіло. Шляховики майже повністю замінюють конструкцію мостів. Оновлюють бетонне покриття, освітлення і готують подушки для асфальту.

Факти ICTV раніше писали про те, де будують нові траси в Україні.

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