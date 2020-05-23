Карантин обвалил авторынок в Украине: продажи новых авто упали до 50%

Карантин обвалил отечественный авторынок — продажи новых автомобилей упали до 50%. Все из-за снижения доходов украинцев во время коронавирусной пандемии — дорогие покупки большинство отложили до лучших времен.

А вот из-за проблем с общественным транспортом машины с пробегом наоборот — пользуются спросом. К тому же, цена на них заметно упала.

Что происходит с украинским рынком авто и как быстро ему удастся выйти из кризиса — смотрите в сюжете Татьяны Доцяк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как подготовить авто к лету.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.