Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Карантин обвалил авторынок в Украине: продажи новых авто упали до 50%

Карантин обвалил отечественный авторынок — продажи новых автомобилей упали до 50%. Все из-за снижения доходов украинцев во время коронавирусной пандемии — дорогие покупки большинство отложили до лучших времен.

А вот из-за проблем с общественным транспортом машины с пробегом наоборот — пользуются спросом. К тому же, цена на них заметно упала.

Что происходит с украинским рынком авто и как быстро ему удастся выйти из кризиса — смотрите в сюжете Татьяны Доцяк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как подготовить авто к лету.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Лидер автопроката Hertz объявил о банкротстве из-за коронавируса
Лидер автопроката Hertz объявил о банкротстве из-за коронавируса
Автомобильный кинотеатр в Киеве: как работает и цена сеанса
Автомобильный кинотеатр в Киеве: как работает и цена сеанса
На трассе в Сильверстоуне пройдет два этапа Гран-при Формулы-1 в 2020 году
На трассе в Сильверстоуне пройдет два этапа Гран-при Формулы-1 в 2020 году
Акции Формулы-1 упали на 4,5% после новости об уходе Феттеля с Ferrari
Акции Формулы-1 упали на 4,5% после новости об уходе Феттеля с Ferrari
В Украине сократилось производство авто на 24% в апреле
В Украине сократилось производство авто на 24% в апреле
Lamborghini представила Huracan Evo RWD Spyder: характеристики и цена авто
Lamborghini представила Huracan Evo RWD Spyder: характеристики и цена авто
Как оформить автостраховку онлайн — инструкция
Как оформить автостраховку онлайн — инструкция
Как оформить ОСАГО онлайн — инструкция
Как оформить ОСАГО онлайн — инструкция

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка