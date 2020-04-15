Как подготовить авто к лету — на что обратить внимание и цена

С потеплением приходит активная транспортная пора и самое время привести свой автомобиль в порядок. Причем важно не только заменить резину или фильтры салона. Среди важнейших вопросов — система тормозов и зажигание.

Стоит подумать и о химчистке салона, особенно если у вас есть дети. Что именно делать, сколько это сейчас стоит — смотрите в сюжете Сергея Силина.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Украине назвали лучшие авто 2020 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.