Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Как подготовить авто к лету — на что обратить внимание и цена

С потеплением приходит активная транспортная пора и самое время привести свой автомобиль в порядок. Причем важно не только заменить резину или фильтры салона. Среди важнейших вопросов — система тормозов и зажигание.

Стоит подумать и о химчистке салона, особенно если у вас есть дети. Что именно делать, сколько это сейчас стоит — смотрите в сюжете Сергея Силина.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Украине назвали лучшие авто 2020 года.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сколько человек может находиться в салоне авто во время карантина
Сколько человек может находиться в салоне авто во время карантина
Передвижение на автомобиле во время карантина: есть ли запреты
Передвижение на автомобиле во время карантина: есть ли запреты
Что делать, если эвакуировали авто
Что делать, если эвакуировали авто
Как правильно составить европротокол — инструкция
Как правильно составить европротокол — инструкция
В Украине сняли запрет на продажу и аренду авто на карантине, но есть условие
В Украине сняли запрет на продажу и аренду авто на карантине, но есть условие
Летняя резина: самые популярные вопросы
Летняя резина: самые популярные вопросы
Как восстановить водительское удостоверение в Украине
Как восстановить водительское удостоверение в Украине
Когда менять зимнюю резину на летнюю?
Когда менять зимнюю резину на летнюю?

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка