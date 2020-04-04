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Карантин почав діяти. В Італії зменшується кількість нових заражень та смертей

Італійці смиренно сидять на карантині. 11 муніципалітетів ввели його ще 22 лютого, інші – 12 березня. Порушників мало, бо всі розуміють, що лише так можна зупинити розповсюдження вірусу. В країні вже зменшується кількість смертей та інфікованих, особливо це помітно у регіонах, звідки починалась епідемія.

В Італії, як і в багатьох країнах Європи, є сервіс доставки їжі додому, але її треба довго чекати. Тому зараз пік популярності – готувати вдома. Несподіваним наслідком карантину стала поява тварин у містах, які тепер там почуваються господарями. Вже нікого не дивують гуси або олені на вулицях міста, чи кабани з поросятами, які спокійно ходять дорогами. Докладніше у сюжеті Андрія Гетьмана.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив відправити українських лікарів до Італії на допомогу тамтешнім колегам для боротьби з коронавірусом.

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