Карантин у Києві – весь список обмежень у транспорті, магазинах і аптеках

Столиця захищається від карантину посиленням заходів безпеки і використовує при цьому італійський досвід.

Від завтра (23 березня) у Києві заборонять пасажирські перевезення. Громадський транспорт перевозитиме лише тих пасажирів, які їдуть на роботу на критично важливих для життя міста підприємства. Зайти в громадський транспорт вони зможуть лише за наявності спеціальної перепустки. Це лікарі, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють у продуктових магазинах та аптеках, співробітники стратегічних підприємств.

Ще одне нововведення – заборонено користуватись дитячими і спортивними майданчиками. Комунальники розклеюють там відповідні оголошення та огороджують червоною стрічкою. Таким є рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Від середи в продуктових магазинах та аптеках встановлюють нові правила: у приміщенні може знаходитись не більше однієї людини на 10 квадратних метрів.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Києві громадський транспорт зупиняє пасажирські перевезення.

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