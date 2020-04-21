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Карантин в Польше ослабили: что можно делать и какими будут следующие этапы

В Польше несколько ослабили карантин. Но не намного и с соблюдением определенных правил. Поляки, кстати, в отличие от украинцев, относятся к выполнению ограничительных мер более добросовестно и понимают, что карантин дал возможность сохранить большое количество человеческих жизней.

Речь идет о четырех этапах выхода, первый из которых начался 20 апреля. Ослабления касаются и повседневной жизни, и сферы торговли. Открыли для прогулок с сохранением 2-метровой дистанции парки и леса. Дети от 13 лет могут выйти на улицу самостоятельно. В дальнейшем остается обязанность прикрывать нос и рот. Зато в магазины сможет зайти больше людей.

В представленной правительством программе следующие этапы позволят начать работать ресторанам, салонам красоты и парикмахерским, люди смогут посетить театры или небольшие спортивные соревнования. Но введение этих этапов будет зависеть от того, как спадет кривая заболеваемости коронавирусом. А это может быть не так быстро. Подробнее о карантине в Польше смотрите в сюжете Оксаны Бунькивской.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что треть заробитчан, вернувшихся из Польши, полностью или частично потеряли работу.

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