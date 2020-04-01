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Треть заробитчан, вернувшихся из Польши, полностью или частично потеряли работу

Треть украинцев, которые работали в Польше, полностью или частично потеряли работу из-за ограничений, введенных властями из-за пандемии коронавируса.

Последствия мер почувствовали 60% украинских заробитчан — свидетельствуют опросы.

Более половины респондентов не боится инфекции и настроены оставаться в Польше. 20 из них готовы сделать это нелегально. 7% прогнозируют, что им придется покинуть Польшу. Впрочем, многие уже и выехали.

По данным украинского посольства за 10 дней домой вернулись более 100 тыс. наших соотечественников. И польская экономика сразу это почувствовала.

Аналитики констатируют о нехватке рабочей силы из Украины, прежде всего, об этом заявили предприятия пищевой промышленности и логистические компании. То есть те отрасли, которые во время эпидемии нарастили объемы работы.

Факты ICTV ранее писали о том, что на границе Украины с Польшей  были огромные очереди.

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