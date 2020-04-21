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Карантин у Польщі послабили: що можна робити та якими будуть наступні етапи

У Польщі дещо послабили карантин. Але не набагато і з дотриманням визначених правил. Поляки, до речі, на відміну від українців, ставляться до виконання обмежувальних заходів більш сумлінно і розуміють, що карантин дав можливість зберегти велику кількість людських життів.

Йдеться про чотири етапи виходу, перший із яких почався 20 квітня. Послаблення стосуються і щоденного життя, і сфери торгівлі. Відкрили для прогулянок зі збереженням 2-метрової дистанції парки і ліси. Діти від 13 років можуть вийти на вулицю самостійно. Надалі залишається обов’язок прикривати ніс і рот. Натомість до магазинів зможе зайти більше людей.

У представленій урядом програмі наступні етапи дозволять почати працювати ресторанам, салонам краси та перукарням, люди зможуть відвідати театри чи невеликі спортивні змагання. Але запровадження цих етапів буде залежати від того, як спадатиме крива захворюваності на коронавірус. А це може бути не так швидко. Докладніше про карантин у Польщі дивіться у сюжеті Оксани Буньківської.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, третина заробітчан, що повернулися з Польщі, повністю або частково втратили роботу.

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