Карантин в Украине: улицы Киева начали мыть шампунем

Мыть руки — главное из требований на время карантина. Однако, необходимо также мыть транспортные средства и улицы. Первыми в Украине начали дезинфекцию в Черновцах, где город сейчас находится на жестком карантине. 14 марта столичная власть уверяла, что в Киеве коммунальщики начали обрабатывать улицы, подземные переходы и общественный транспорт спецсредствами.

Украинцы такие профилактические меры приветствуют, хотя в добросовестность коммунальщиков не слишком верят. Работники Киевавтодора моют дороги не только водой, но и шампунем. Но не для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса, а в пределах плановых мероприятий подготовки к летнему периоду. Детали в сюжете Константина Мельникова.

Напомним, после суток простоя киевского метрополитена, столичная власть, убедившись в коллапсе общественного транспорта, разрабатывает план восстановления работы подземки.

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