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Факты / Видео / Украина

Карантина как не было: на Волынской базе торгуют без масок, продукты лежат под открытым небом

На Волынскую оптово-продовольственную базу за продуктами едут покупатели чуть ли не со всей Украины. Работа здесь не останавливалась ни на минуту, даже во время усиленного карантина. Но никакого температурного скрининга здесь нет. Большинство продавцов вообще без масок, или носят их на подбородке. Дистанции между покупателями нет.

Антисанитария чуть не в каждой палатке. Рядом с рыбой продают шаурму, о средствах индивидуальной защиты повар не знает. Без масок идет торговля и в мясном отделе. Почти вся продукция в ящиках на земле и без необходимой маркировки. Проверки Госпродсбытслужбы никаких результатов не дают, а правоохранители сюда даже не приезжают. Подробнее в сюжете Натальи Жуковской.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, каким рынкам Киева разрешили работать несмотря на карантин.

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