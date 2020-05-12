Карантину як не було: на Волинській базі торгують без масок, продукти лежать просто неба

На Волинську оптово-продовольчу базу за харчами їдуть покупці ледь не з усієї України. Робота тут не зупинялася ні на мить, навіть під час посиленого карантину. Та жодного температурного скринінгу тут не має. Більшість продавців взагалі без масок, або носять їх на підборідді. Дистанції між покупцями немає.

Антисанітарія ледь не у кожній ятці. Поруч з рибою продають шаурму, про засоби індивідуального захисту кухар не знає. Без масок йде торгівля і у м’ясному відділі. Майже вся продукція у ящиках на землі і без необхідного маркування. Перевірки Держпродспоживслужби жодних результатів не дають, а правоохоронці сюди навіть не приїжджають. Докладніше у сюжеті Наталії Жуковської.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, яким ринкам Києва дозволили працювати попри карантин.

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