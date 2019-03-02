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Карнавал у Бразилії стартував: 7 млн учасників та змагання з самбо

У Бразилії офіційно розпочався карнавал.

Символічний ключ від міста передали так званому Королю Хаосу, відтак стартували національні гуляння. Фестиваль триватиме до початку Посту.

Наприкінці буде традиційне змагання між танцювальними школами самби. Цьогоріч частиною карнавалу стануть майже 7 мільйонів учасників, півтора з яких – туристи. Найяскравіші паради танцюристів відбуваються у Ріо та на північному сході Бразилії.

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До слова, у Бразилії знайшли аборигенів, які ніколи не контактували з цивілізацією.

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